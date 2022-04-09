В Латвии возбуждают уголовные дела за поддержку России

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

9 апреля 2022, 16:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Служба государственной безопасности Латвии возбудила 15 уголовных дел за поддержку России. Но латвийцы продолжают действиями высказывать свое мнение в отношении спецоперации.

Вниманию жителей одного из районов Риги привлек плакат в поддержку Украины: на нем красными буквами было написано «f@k НАТО».

Самое интересное, что этот плакат провисел в районе с… первых дней марта. Потом бдительные граждане обратились в полицию, и плакат заменили на новый, но его опять «разукрасили».

Что касается уголовных дел на жителей Латвии, которые поддерживают Россию, то их оказалось, по мнению Государственной полиции Латвии, уже 15.

В настоящее время в рамках этих уголовных процессов девяти лицам присвоен статус подозреваемых, а в отношении четверых – уголовное дело по статье «разжигание этнической ненависти и межнациональной розни».

Интересно, что когда русскоязычным Латвии некоторые националистические «особи» практически с трибуны правительства желают «смерти», то это не считается, как разжигание межнациональной розни…. Такие оскорбления в Латвии в отношении русских трактуются, как свобода слова и, разумеется, никакие уголовные дела не возбуждаются.

Представитель одной благотворительной организации Руты Диманте рассказала латвийским СМИ, что «звонят, нецензурно ругаются, отправляют нас на «три буквы, портят плакаты на улицах о пожертвованиях украинцам, рисуют буквы «Z». Понятно, что речь идет о «несознательных» жителях Латвии, по мнению г-жи Диманте, которые поддерживают Россию.

Возможно, это свобода мнения?