Аргументы Недели Общество 13+

Вице-премьер Татьяна Голикова: роста регистрируемой безработицы нет

, 13:47 Источник: ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова: роста регистрируемой безработицы нет
Russian Government/via Globallookpress.com

Регистрируемая безработица в России не растёт, однако увеличивается количество работников, которые выведены в простой или переведены в режим неполного рабочего дня и недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, роста регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя», - привели ее слова в секретариате в субботу.

Голикова также отметила изменения в предпочтениях граждан: к примеру, количество удаленных работников сократилось, а количество вакансий на портале «Работа Россия» увеличилось. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Александр Тихонов о заявлении Маркку Хаапасалми: Его задача – подавать Елене Вяльбе пальто на совете FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS)на выборах в мае. Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, резко раскритиковал такое заявление Маркку Хаапасалми. «Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать. Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен.»

Политика