Вице-премьер Татьяна Голикова: роста регистрируемой безработицы нет

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9 апреля 2022, 13:47 Источник: ТАСС

Russian Government/via Globallookpress.com

Регистрируемая безработица в России не растёт, однако увеличивается количество работников, которые выведены в простой или переведены в режим неполного рабочего дня и недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, роста регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя», - привели ее слова в секретариате в субботу.

Голикова также отметила изменения в предпочтениях граждан: к примеру, количество удаленных работников сократилось, а количество вакансий на портале «Работа Россия» увеличилось.