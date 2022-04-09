Читатели Le Figaro раскритиковали указ о точечном отключении газа во Франции для крупных потребителей

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9 апреля 2022, 11:28 Источник: РИА Новости

Viktor Chernov/globallookpress.com

Читатели французской газеты Le Figaro критикуют возможность точечного отключения газа и электричества в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.

Накануне издание Journal officiel опубликовало указ, в котором выражается необходимость точечного отключения газа среди крупных потребителей. Такое решение принято из-за возможности отсутствия поставок энергоносителей из России.

Пользователи активно обсуждают эту новость, обвиняя правительство и конфликт на Украине.

К примеру, один из пользователей под ником 3770601 выразил мнение о жертвенности французов ради украинцев:«И что самое ироничное, украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой…».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа продолжит оказывать Украине военную помощь.