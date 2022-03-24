Макрон заявил, что Европа продолжит оказывать Украине военную помощь

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24 марта 2022, 21:40 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита Североатлантического альянса, который состоялся в четверг, 24 марта, в Брюсселе заявил, что Европа продолжит предоставлять Украине помощь.

По словам Эммануэля Макрона, Европа намерена и дальше поддерживать украинский народ, поставляя экономическую, гуманитарную и военную помощь.

Президент Франции в рамках пресс-конференции в Брюсселе также заявил, что в настоящий момент на европейской территории находятся более 3,5 миллиона беженцев из Украины.