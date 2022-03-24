Зеленский обратился к НАТО с просьбой о военной помощи Украине «без ограничений»

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24 марта 2022, 15:05 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках обращения к участникам саммита НАТО, который проходит в Брюсселе в четверг, 24 марта, заявил, что Киеву нужна военная помощь "без ограничений".

Ранее сегодня стало известно, что Владимир Зеленский в ходе саммита призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет Североатлантического альянса.

Украинский лидер обратил внимание на то, что страны-члены НАТО располагают тысячами боевых самолетов и танков. По словам Зеленского, Киев просил альянс отдать или продать часть техники, однако не получил ясного ответа.