Зеленский обратился к НАТО с просьбой о военной помощи Украине «без ограничений»

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках обращения к участникам саммита НАТО, который проходит в Брюсселе в четверг, 24 марта, заявил, что Киеву нужна военная помощь "без ограничений".
Ранее сегодня стало известно, что Владимир Зеленский в ходе саммита призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет Североатлантического альянса.
Украинский лидер обратил внимание на то, что страны-члены НАТО располагают тысячами боевых самолетов и танков. По словам Зеленского, Киев просил альянс отдать или продать часть техники, однако не получил ясного ответа.