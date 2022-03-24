Зеленский призвал НАТО поставить Украине каждый сотый танк и самолет альянса

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24 марта 2022, 14:54

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО поставить Украине каждый сотый танк и самолет Североатлантического альянса. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе своего обращения к главам государств, входящих в военно-политический блок.

«Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент!» — отметил Зеленский.

По его словам, подобные поставки напрямую зависят только от политического решения НАТО.

Ранее сегодня сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности РФ о ходе специальной операции на территории Украины.