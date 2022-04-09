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Россельхознадзор выявил в Подмосковье зараженную рассаду земляники из Польши

, 10:02

Россельхознадзор выявил в Подмосковье зараженную рассаду земляники из Польши
фото: pixabay.com

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье зараженную рассаду земляники из Польши.

Представители Россельхознадзора подчеркнули, что наличие карантинного заболевания антракноз саженцев земляники подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»), - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Зараженные растения при досмотре рассады земляники в количестве 19 тысяч штук (сорта «Елизавета 2», «Росинка» происхождением из Польши) выявлены на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Северная Звезда А&П». По данным ведомства - карантинное заболевание - антракноз земляники (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds.).

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