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Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные благодарны российским врачам и военнослужащим за спасение

, 09:51 Источник: РИА Новости

Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные благодарны российским врачам и военнослужащим за спасение
Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Украинские военные, выжившие при крушении сбитого вертолёта Ми-8, поблагодарили Россию за спасение, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоматериалы. 

Члены экипажа упавшего украинского вертолета Дмитрий Бурлаков и Иван Гавриленко поблагодарили российских военнослужащих и врачей за спасение своих жизней. 

«Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего... Не дали умереть», — сказал  техник вертолета Бурлаков.

Уточняется, что Бурлаков был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии, а Гавриленко на 55-60% был в ожогах.

Сейчас украинские пленные находятся в российском военном госпитале в Мелитополе и им оказывается квалифицированная помощь.

5 апреля утром в районе Мариуполя российским военным удалось сорвать попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов" (в отношении ряда боевиков нацбата в России возбуждены уголовные дела).
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что по двум украинским вертолетам Ми-8, пытавшимся прорваться к городу, попали из переносных зенитных ракетных комплексов.

Член экипажа вертолета Дмитрий Бурлаков рассказал, что попытка эвакуации "Азова" стала провальной.

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