Пленный лётчик ВСУ: эвакуировать главарей «Азова» из Мариуполя не удалось из-за плохой организации

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9 апреля 2022, 07:37 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Эвакуация глав батальона «Азов» (запрещён в России) на вертолетах Ми-8 из Мариуполя не удалась из-за плохой организации, заявил пленный бортовой техник вертолёта, капитан Дмитрий Бурлаков.

Дмитрий Бурлаков являлся бортовым техником того самого вертолёта Ми-8, который должен был лететь к «азовцам», однако вертолёт был сбит. Попытка эвакуации «Азова» стала провальной.

«Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», — сказал Бурлаков на допросе, видеозапись предоставляет РИА Новости.

Сейчас пленный вертолетчик находится в российском военном госпитале в Мелитополе.