Аргументы Недели Политика 13+

Пленный лётчик ВСУ: эвакуировать главарей «Азова» из Мариуполя не удалось из-за плохой организации

, 07:37 Источник: РИА Новости

Пленный лётчик ВСУ: эвакуировать главарей «Азова» из Мариуполя не удалось из-за плохой организации
MOD Russia/via Globallookpress.com

Эвакуация глав батальона «Азов» (запрещён в России) на вертолетах Ми-8 из Мариуполя не удалась из-за плохой организации, заявил пленный бортовой техник вертолёта, капитан Дмитрий Бурлаков.

Дмитрий Бурлаков являлся бортовым техником того самого вертолёта Ми-8, который должен был лететь к «азовцам», однако вертолёт был сбит. Попытка эвакуации «Азова» стала провальной.

«Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», — сказал Бурлаков на допросе, видеозапись предоставляет РИА Новости. 

 Сейчас пленный вертолетчик находится в российском военном госпитале в Мелитополе.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Посол России в США заявил, что РФ делает все, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения на территории Украины

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Российская Федерация принимает все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения на территории Украины. Ранее Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин заявлял, что основной причиной жертв среди гражданского населения являются массированные обстрелы со стороны украинских военных оружием взрывного действия.

Общество