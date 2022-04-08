В ДНР решили создать подразделение Следственного комитета России

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8 апреля 2022, 16:35 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в обстановке секретности посетил Донецк. В ДНР было решено создать подразделение комитета, которое будет расследовать возможные преступления, совершаемые военнослужащими Украины против мирных граждан.



Александру Бастрыкину доложили, что военным следователям в Донбассе удалось установить большинство командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдававших приказы об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов. Среди них оказались авторы удара по Донецку тактическим комплексом «Точка У» ракетой с кассетными зарядами.



По данным следователей, в 11.30 14 марта военнослужащие 19-й ракетной бригады ВСУ, исполняя приказ командующего операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Павлюка, а также непосредственные распоряжения командующего ракетными войсками и артиллерии ВСУ генерал-лейтенанта Вячеслава Горбылева и командира бригады полковника Федора Ярошевича, выпустили ракету по Ворошиловскому району столицы ДНР. В результате 17 мирных жителей погибли на месте, трое от полученных ранений скончались в больницах, а 36 получили повреждения различной степени тяжести. Фигуранты уголовного дела объявлены в розыск.



Следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева к пыткам и убийствам не менее восьми российских военнослужащих, которые были захвачены в плен в Харьковской области.



В распоряжении следователей имеется список почти из 600 граждан 47 стран, приехавших воевать за Украину. Большинство из них — выходцы из Грузии, Великобритании, Польши, Бельгии, Греции, Азербайджана и Израиля. Встречаются даже граждане Австралии, которых в СКР относят к наемникам.



