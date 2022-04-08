В ДНР cообщили о многочисленных погибших в результате удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску

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8 апреля 2022, 12:33 Источник: Свободная пресса

фото: vk.com/dnr_online_su

Штаб территориальной обороны ДНР в пятницу сообщил, что украинские военные нанесли удар ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» по Краматорску. Обломки ракеты упали в непосредственной близости с железнодорожным вокзалом.

В районе вокзала находилось множество мирных жителей Краматорска, пытавшихся эвакуироваться из города.

В сообщении военных ДНР отмечается, что ОТРК «Тоска-У» являются устаревшими, потому армия России, военные республик Донбасса их не используют. Но они стоят на вооружении ВСУ, украинские войска и боевики активно ей пользуются.

По предварительным данным, в результате удара погибли более 30 человек. Более сотни человек ранены. Фото последствий удара опубликованы в соцсетях.



30 марта ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по Луганску. Ранее аналогично были атакованы Мелитополь и Донецк. В Донецке погиб 21 человек. По информации СК России, установлена причастность командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. к гибели и ранениям мирных граждан в результате прицельного пуска ракеты из комплекса «Точка-У» в Ворошиловском районе Донецка. Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).