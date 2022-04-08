Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва продолжает в полном объеме обеспечивать детей профилактическими прививками.
Дополнительно к профилактическим прививкам национального календаря город обеспечивает детей прививками против вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и ветряной оспы.
«Вакцинация является самым эффективным методом профилактики инфекций, и в Москве созданы все условия для ее проведения. В 2022 году доступность профилактических прививок московского календаря будет обеспечена в необходимом объеме. При этом вакцинация против инфекций, включенных в региональный календарь профилактических прививок Москвы, носит полностью добровольный характер. Закупки вакцин, а также их доставка осуществляются в соответствии с ежегодным планом. Для удобства родителей в электронной медкарте детей теперь индивидуально по каждому ребенку показано, какие еще прививки ему положены по возрасту», - рассказала Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в феврале столичным родителям стал доступен персонализированный региональный календарь профилактических прививок, который представляет собой интерактивную таблицу с цветовыми подсказками о необходимости вакцинации.
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