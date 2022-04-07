В Дубне врачи прооперировали женщину и сохранили ей беременность

Дубненские врачи смогли удалить гигантскую кисту женщине, сохранив беременность. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области известно, что 28-летняя женщина на сроке беременности 17 недель проходила плановое УЗИ-исследование. Там у неё обнаружили кисту больших размеров.
Затем женщину перевели в гинекологическое отделение Дубненской больницы. Тогда врачи приняли решение о проведении лапароскопической операции.
«С помощью современного оборудования хирургическим путем, но без полостных разрезов, удалена дермоидная киста яичника 9 см в диаметре, содержащая волосы и жир. Беременность пациентки при этом удалось сохранить», - рассказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.
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