В Ростовской области за кражи и разбой осудили бывших правоохранителей

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7 апреля 2022, 19:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области за кражи, грабежи и злоупотребление полномочиями осудили четырёх бывших полицейских и двух безработных. Следствие утверждает, что с 2017 по 2019 годы фигуранты уголовного дела воровали товары из складов и магазинов, а заодно похищали электронные терминалы с находящимися там деньгами. Все обвиняемые свою вину признали. Двое бывших правоохранителей получили реальные сроки, остальные участники разбойничьей группы – условные. Приговор уже был оглашён Матвеево-Курганским судом Ростовской области. Виктору Асадчему дали 5 лет колонии общего режима, а Сергею Кривцу – 4 года.

Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Ростовской области. Было обнаружено, что преступная группа воровала товары из складских помещений и магазинов в Матвеево-Курганском районе, а также в Куйбышевском и Неклиновском районах Ростовской области. В октябре 2019 года ночью бандиты украли 30 ящиков немаркированных сигарет стоимостью в 1.4 миллиона рублей. Это являлось вещественным доказательством по одному из уголовных дел. Для совершения кражи подозреваемые разобрали кирпичную стену помещения склада райпо Матвеево-Курганского района. После этого, преступники продали сигареты своим знакомым предпринимателям.

В конце 2019 года участники банды заблокировали сигнализацию магазина, проникли в строение и похитили деньги и товары. Сумма ущерба превысила отметку в 477 тысяч рублей. Буквально спустя несколько дней, преступники проникли в административное здания сельхозпредприятия, напали на сторожа и вскрыли сейф, из которого похитили 800 тысяч рублей. В организации преступлений банде помогали навыки, полученные во время работы в силовых структурах, а также владение точной информацией о наличии крупных денежных сумм. На момент совершения злодеяний действующими сотрудниками полиции являлись Виктор Асадчий и Сергей Кривец. В ходе судебного следствия все обвиняемые признали свою вину.