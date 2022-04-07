Михаил Барщевский заявил о риске «колоссального» роста коррупции

Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский предупредил, что на фоне введения Западом жестких санкций в России возможно резкое повышение уровня коррупции.
«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», - сказал Барщевский в ходе проведения круглого стола в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества.
«Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», - добавил полпред правительства в судах.
По его мнению, действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.
Присутствовавший на встрече профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Леонид Поляков предположил, что «до расстрела не дойдет, но новые формы наказания за такие вещи, очевидно, будут».
По данным МВД, в 2021 году в России было зарегистрировано более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности. Это почти на 14% больше, чем в 2020 году.
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