В Латвии ставят школьников в положение, когда они должны доносить на учителей и родителей

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 апреля 2022, 16:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В одной из школ Саласпилса (Латвия) ученикам раздали анкеты с вопросами – «Ты понимаешь, что сегодня происходит на Украине?», «Как ты будешь действовать, если в твоем классе кто-то выскажет поддержку России?» Родители учеников забили тревогу…

Совершенно понятно, почему родители учеников забили тревогу – законно ли без их согласия опрашивать несовершеннолетних учеников?

Данная информация попала в латвийские СМИ, и по этому поводу публично высказалась депутат Рижской думы от партии «Согласия» Анна Владова.

«Само проведение анкетирования школьников без родителей – законно. Другое дело, содержание опроса в этой конкретной ситуации не кажется мне правильным. Профсоюз учителей уже направил запрос в Министерство образования. Вот для того, чтобы ни у кого не было домыслов и конфликт был реально разрешен, я считаю, в нем надо было открыто разобраться в школе – обсудить ситуацию и найти решение. Иначе, анкетирование само по себе, конечно, вызывает возмущение и выглядит некрасиво. Учеников ставят в положение, когда они должны как бы доносить на учителей, на родителей. А детям самим сложно разобраться в столь сложной ситуации. Многим взрослым сложно, что и говорить про детей».

Меня лично, реально удивляет такой «подход» ответственных лиц – делать конкретный выбор! Если ты «за нас» - свой! А если за Россию – «ату, ату…»

Мне сейчас в голову пришла одна мысль: когда-то я читала книги о том, что творилось в Германии перед ВОВ, когда партия Гитлера стала лидирующей… Так вот, в Германии очень распространены были доносы и даже детей на своих родителей – это поощрялось службами безопасности Германии.

В одном своем интервью с латвийским историком. Он сказал такую фразу: «Немцы всегда нам были ближе, чем русские».

Сегодня я понимаю, что во многом.

Правительство Латвии озвучило официальную позицию – страна поддерживает Украину, и принимает беженцев.

Простые латвийцы помогают украинским беженцам, чем могут: отдают свое жилье, вещи, продукты, деньги.

Да, так Бог велел – человеку помогает человек! И никто не радуется слезам, боли, смертям.

Я верю, что наступит наконец спокойствие, и мы услышим вновь смех детей, и люди разных национальностей протянут друг другу руки… Это будет. Очень бы хотелось, чтобы в Латвии не травили своих, не устраивали им испытания… И так скверно на душе!