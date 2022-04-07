Латвийского певца Интарса Бусулиса травят за выступления в России

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7 апреля 2022, 15:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Интарс Бусулис, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Еще одно доказательство тому, что для представителей ярых националистов Латвии, Россия – «ком в горле». Некая телеведущая Латвии, которая известна исключительно узко-латышскому зрителю, окрестила певца Интарса Бусулиса и группу «Prata vetra»... пропагандистами Кремля. Почему?

Более двух с лишним недель латышская телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре продолжает обвинять Интарса Бусулиса и «Prata vetra» в дружбе с Россией.

Как оказалась, латышская телеведущая прекрасно осведомлена, какие «приказы» получает руководство ТВ в России! Именно! Якобы, там есть у нее друзья... Но вот сама г-жа Байба, видимо, не столь профессиональна, чтобы ее кто-то пригласил поработать в России... А если учесть, что еще 12 лет назад, когда Россия и Латвия пребывали в дружеских отношениях, и многие представители латышского шоу-бизнеса, журналисты совсем не прочь были «засветиться» в России, но не всем желающим это удалось... Впрочем, речь о другом: латвийская телеведущая обвиняет Интарса и популярную группу в том, что они ездили в Россию и там выступали!

«Мои российские коллеги рассказывают, сверху (в России) был спущен приказ, что в развлекательные проекты нужно включить артистов из-за рубежа, особенно из тех стран, которые наложили санкции, то есть бросить всем в лицо: «смотрите, как работают ваши санкции! И такие латышские артисты нашлись. Послужили на славу! А после этих шоу выходят «Соловьев», «Киселев», «Скабеевы»... Трудно поверить, что Интарс и парни из «Prata «об этом не знали!»

Вона как! Как интересно, что г-жа Байба не вспомнила Лайму Вайкуле, Раймонда Паулса, Мартиньша Вилсонса и т.д....

Оказывается, выступать в России в прошлые годы – быть агентом Кремля! И совершенно неважно, что дипломатические отношения были довольно неплохие, границы открыты, культурные мероприятия проводились между двумя странами – нет! Нет! Нет!

Я так понимаю, что представители латышского шоу-бизнеса, которых пригласили поработать в Россию, и заработать, должны были с «голым задом, но в шляпе» идти на латышскую паперть! Ничего удивительного: в одном интервью с Мартиньшем Вилсонсом он сказал: «В Латвии платят копейки на съемочный день, если он есть, а у меня большая семья, да и аудитория в России приличная...»

Если вспомнить, как благодарила великая актриса Вия Артмане Россию за то, что она получала пенсию, как советская актриса, а умерла в государственном доме для тех, о ком некому позаботится, в комнате на десяток кроватей...

А известного актера Арниса Лицитиса хоронил за свои деньги его друг Мартиньш Вилсонс...

Вот такое доброе и заботливое отношение правительства к тем, кто принес славу Латвии, и эту страну узнали! Понятно, что латышские артисты пытаются заработать, чтобы прожить.

Кстати, а почему телеведущая Байба общается с коллегами из России? Они же явно «неправильной ориентации» или правильной? Например, «шпионы» для других государств... Я предполагаю, мои мысли....

Но уникальность в другом!!!!! Интарс Бусулис, с момента спецоперации на Украине, выступил против России! Да еще как! Латышский исполнитель «не уходит» из социальных сетей и говорит, говорит о том, какая «плохая» Россия, с элементами жесткого хамства, я бы так сказала...

Другое дело Мартиньш Вилсонс, который раз высказал четко свое мнение и все!

Понятно, что каждый человек имеет свое мнение и, конечно, если хочет, то может его высказать. Мы все взрослые люди, и свое мнение должны высказывать достойно! А вот когда постоянно, постоянно, постоянно, то это напоминает «заигрывание»... Согласитесь, любое мнение – часть человека, и можно так сказать раз, что становится понятно годами!

Если говорить о «Prata vetra», то ребята высказали свое мнение – против России. Более того, спели даже на украинском языке, но, по мнению латышской телеведущей, они являются агентами Кремля!

О чем это говорит?

Я думаю, что телеведущая решила напомнить о себе – былая слава улетучилась! Но главное – внушить артистам комплекс неполноценности, вину, любой психолог скажет. И чтобы эти артисты не говорили сейчас, сколько бы «не кусали» Россию, они все равно агенты!

И их желание мирно жить, дарить людям радость – преступно, по мнению Байбы!

Я не встречала в Латвии человека, который был бы рад смертям, горю, слезам! Нет! Это нормальные люди, которые переживают за то, что происходит в мире, но они достойно говорят об этом!

Совсем недавно мне позвонила моя латвийская коллега Алла и сказала: «Мне это напоминает Холокост в 1941 году в Латвии... Вошли немцы и стали уничтожать несогласных евреев, потом согласных евреев, а потом и всех остальных! И как бы не повторилась подобная ситуация... Не факт, что человек русской национальности будет (если такое можно представить) кричать в центре Риги – «хайль»... не факт, что его не.... Латвия видела такие «примеры»...

И тут ситуация не столь в украинцах, а в том, чтобы «уничтожить» все русское»

Так, что же должны «неугодные» артисты Латвии сейчас делать? Получается, что они становятся «чужими»? Это вопрос...