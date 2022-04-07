Андрей Бочкарев: Разрешения на строительство 412 объектов в Москве автоматически продлят на год

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7 апреля 2022, 13:50

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках работы по снижению административной нагрузки на застройщиков, в столице будут продлены разрешения на строительство для 412 объектов, истекающие до 1 августа 2022 года.



«Правительством России принято решение избавить застройщиков от дополнительных временных затрат на прохождение административных процедур. В частности, будут автоматически продлены на год разрешения на строительство, которые истекают 1 августа 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Таким образом, сроки действия разрешительной документации для 412 объектов в столице будут пролонгированы», - сообщил Бочкарев.



Он отметил, что общая площадь объектов, строящихся по таким разрешениям, превышает 6 млн кв. м. По словам Бочкарева, на данный момент в стадии строительства находятся 88 жилых домов, 51 объект улично-дорожной сети, более 40 многофункциональных торговых комплексов, 19 образовательных учреждений, срок действия разрешений на строительство которых истекает до 1 августа 2022 года.



Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко подчеркнул, что выдача новых разрешений на строительство и разрешений на ввод также будет оптимизирована.



«Изменения коснутся и других административных процедур: выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Теперь для их получения застройщику больше не нужно предоставлять органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов», - отметил Войстратенко.



Московские девелоперы отмечают, что решение о продлении разрешений на строительство особенно актуально в условиях замены ресурсов и увеличения стоимости строительства.



«Поддержка строительной отрасли крайне актуальна для столицы, где в настоящее время наблюдаются большие объемы текущего строительства, при этом застройщики находятся в непростой экономической ситуации. Переориентация на работу с новыми поставщиками и налаживание логистики требуют дополнительного времени, поэтому решение о продлении сроков действия разрешительной документации очень важно для девелоперов», - сказал гендиректор концерна «Крост» Алексей Добашин.



В компании «РГ-Девелопмент» отметили, что принятые властями меры поддержки строительной отрасли позволят сэкономить временные затраты застройщиков.



«Автоматическое продление разрешений на строительство поможет девелоперам избежать дополнительных затрат времени на прохождение административных процедур и сосредоточиться на реализации уже начатых проектов. Такая мера не означает автоматического переноса ввода всех объектов на год, а снижает риски застройщиков. Мы будем стараться уложиться в те сроки, которые указаны в проектных декларациях», - подчеркнул владелец компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.



Ранее Бочкарев сообщал, что интерес к инвестициям в строительство в столице сохраняется на высоком уровне.



