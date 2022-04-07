В Челябинске при храме открыли магазин экопродуктов

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7 апреля 2022, 13:03 Анна Семенова

В лавочке будет и выпечка, и сыр, и чай с травами. Фото: Челябинская епархия РПЦ

Здесь можно найти сыр, мед, чаи и выпечку.

Лавочка с названием «Монастырский дворик» открылась при Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). Это проект не для заработка, его цель – поддержать монастыри, где производится та или иная продукция. И прихожанам плюс – можно приобрести экологически чистые и натуральные мед, сыр или чай.

Верхотурский женский монастырь рад предложить вкусные сыры из коровьего и козьего молока, Далматовский мужской монастырь поставляет мед со своей пасеки. Мужской монастырь, что в Верхотурском районе Свердловской области производит натуральные чаи с травами и ягодами, а также варенье из сосновых и кедровых шишек с добавлением грецких и кедровых орехов.

Обязательно будет на прилавках и постная выпечка из пшеничной и ржаной муки. Скоро Пасха, и из Далматово привезут куличи. Появятся в продаже и свежие творожные пасхи.