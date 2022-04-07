Первый вице-спикер парламента Крыма Фикс: решения по национализации имущества будут приниматься взвешенно и объективно

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7 апреля 2022, 07:55 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Крыма все решения по национализации имущества недружественных стран и иностранцев в республике будет принимать взвешенно и объективно. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что принятия решений по национализации будет создана специальная рабочая группа.

Фикс отметил, что Российская Федерация - это не Европейский союз и не США, которые просто хапают и воруют российские имущество и золотовалютные резервы и собственность российских граждан.

"Каждое конкретное решение будет приниматься взвешенно и объективно специальной рабочей группой. Все будет сделано по-человечески и по закону", - цитирует Фикса РИА Новости.

Первый вице-спикер парламента Крыма рассказал, что имеется ввиду имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших нацизм на Украине. По информации чиновника, среди них и бывшие крымчане, покинувшие полуостров после воссоединения с Россией. Под действия закона о национализации, в случае его принятия Госдумой, могут попасть и граждане западных стран, занявших агрессивную позицию по отношению к России.

Парламент Крыма ранее выступил с инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России. В Крыму документ принят единогласно и направлен для рассмотрения в Госдуму.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Крыму или направить их на восстановление инфраструктуры Донбасса.