В проектном бюро освобожденного Изюма нашли бюст Дзержинского

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6 апреля 2022, 22:02

Феликс Дзержинский, Valery Lukyanov/ Russian Look

В освобождённом российскими войсками городе Изюме, расположенном в Харьковской области, начались разборы завалов в помещениях административных и производственных зданий.

В одном из таких строений – проектном бюро Изюмского приборостроительного завода – в среду, 6 апреля, наткнулись на неожиданную находку. За шкафом одного из офисов стоял бюст советского деятеля Феликса Дзержинского.

Ещё недавно производство носило имя прославленного основателя множества силовых структур на шестой части суши, но после госпереворота 2014 года завод «декоммунизировали», а бюст советского чекиста спрятали за шкаф.