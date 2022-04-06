Рейтинг богатейших российских бизнесменов возглавил Владимир Лисин

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6 апреля 2022, 21:10 Источник: forbes.ru

Фото: pixabay.com

Forbes опубликовал обновленный рейтинг богатейших людей мира. Стало известно, что суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42% - с $606,2 млрд до $353 млрд, а их число уменьшилось с 123 до 88 человек. Санкции Евросоюза, США и других стран сократили состояния российских бизнесменов в среднем в два раза.

ТОП богатейших российских бизнесменов —2022 по версии Forbes:



1. Владимир Лисин



Место в глобальном рейтинге: 87. Состояние: $18,4 млрд. Должность: председатель совета директоров НЛМК. Капитал: НЛМК, «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания».



2. Владимир Потанин



Место в глобальном рейтинге: 97. Состояние: $17,3 млрд. Капитал: Почти 36% акций «Норильского никеля», одного из крупнейших в мире производителей рафинированного никеля и палладия.



3. Павел Дуров



Место в глобальном рейтинге: 123. Состояние: $15,1 млрд.

Первый бизнес: в годы учебы в СПбГУ создал форум для студентов, который затем вырос в социальную сеть «ВКонтакте». Капитал: Мессенджер Telegram. В 2021 году мессенджер Дурова по числу активных пользователей обогнал Instagram, Zoom и TikTok.



4. Леонид Михельсон



Место в глобальном рейтинге: 130. Состояние: $14 млрд. Капитал: «Новатэк» (24,6%), «Сибур» (30,6%).



5. Алексей Мордашов и семья



Место в глобальном рейтинге: 138. Состояние: $13,2 млрд. Капитал: «Северсталь», Nordgold, TUI, «Лента», «Силовые машины».



6. Михаил Фридман



Место в глобальном рейтинге: 161. Состояние: $11,8 млрд. Капитал: Основной владелец группы LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA (33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 19,8%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Group — 47,9%) - по состоянию на 24 февраля 2022 года.



7. Алишер Усманов



Место в глобальном рейтинге: 167. Состояние: $11,5 млрд. Капитал: Основной акционер (49%) USM («Металлоинвест», Байкальская горная компания, «Мегафон»), ИД «Коммерсантъ».



8. Геннадий Тимченко



Место в глобальном рейтинге: 173. Состояние: $11,3 млрд.

Капитал: «Новатэк» (23,49%), «Сибур» (14,5%), «Стройтрансгаз» (53%), «Трансойл» (80%).



9. Андрей Мельниченко



Место в глобальном рейтинге: 177. Состояние: $11,1 млрд. Капитал: Пакеты акций СУЭК (92,2%), «Еврохим» (100%) -по состоянию на 24 февраля 2022 года.



10. Вагит Алекперов



Место в глобальном рейтинге: 188. Состояние: $10,5 млрд. Капитал: НК «Лукойл» (28,3%). Почти $1,5 млрд получил Алекперов в виде дивидендов «Лукойла» в 2021 году.



