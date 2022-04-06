Челябинск нуждается в строителях и рабочих

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

6 апреля 2022, 19:12 Анна Семенова

Спрос на строителей вырос почти на 150%. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Количество таких вакансий за год значительно выросло.

На Южном Урале резко упал спрос на страховщиков, фармацевтов, консультантов, банкиров и юристов. Зато за год на 146% возросло количество вакансий для строителей, на 111% - для специалистов по инсталляции, на 74% - для представителей сферы безопасности и на 66% для рабочего персонала. Такие данные приводит служба исследований hh.ru.

Также на 14% выросло общее количество вакансий (по сравнению с ситуацией в марте 2021).



По словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, в регионе принимаются превентивные меры против безработицы. Из бюджета выделены средства, которые люди могут получить на обучение и переобучение, ведение хозяйства и открытие собственного дела. Выплаты доходят до 250 тысяч рублей.

Также финансироваться будут предприниматели, которые будут нанимать сотрудников для общественных и временных работ.