Футболист Юрий Жирков решил прочитать 22 тома книг о преступлениях нацистов на оккупированных территориях

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6 апреля 2022, 18:25 Источник: sports.ru

Фото: vk.com/fckhimki_official

Защитник ФК «Химки» из Подмосковья Юрий Жирков рассказал о своих увлечениях и любимых способах времяпрепровождения вне футбольного поля.



«На первом месте – книга. Люблю исторические и военные. Недавно купил 22 тома книг о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Сейчас это читаю.



Телефон. Из приложений пользуюсь YouTube, смотрю там разные исторические ролики на военные темы. Нравится канал TacticMedia, там рассказывают про разные бои – очень интересно. Смотрю еще разные пранки.



Не могу без своих экспонатов для коллекции. На сборы всегда присылали разные предметы, которые я заказывал из Европы.



Все время с собой возил компьютер с дисководом, меня вечно подкалывали. А я все время покупал DVD-диски. Бывает, плохой интернет или его вообще нет, поэтому привык с дисками летать.



Последнее – дружба. Она важна везде. Друг всегда спасет и выручит», – отметил Юрий Жирков.



