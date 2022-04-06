Футболист Юрий Жирков решил прочитать 22 тома книг о преступлениях нацистов на оккупированных территориях

Защитник ФК «Химки» из Подмосковья Юрий Жирков рассказал о своих увлечениях и любимых способах времяпрепровождения вне футбольного поля.
«На первом месте – книга. Люблю исторические и военные. Недавно купил 22 тома книг о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Сейчас это читаю.
Телефон. Из приложений пользуюсь YouTube, смотрю там разные исторические ролики на военные темы. Нравится канал TacticMedia, там рассказывают про разные бои – очень интересно. Смотрю еще разные пранки.
Не могу без своих экспонатов для коллекции. На сборы всегда присылали разные предметы, которые я заказывал из Европы.
Все время с собой возил компьютер с дисководом, меня вечно подкалывали. А я все время покупал DVD-диски. Бывает, плохой интернет или его вообще нет, поэтому привык с дисками летать.
Последнее – дружба. Она важна везде. Друг всегда спасет и выручит», – отметил Юрий Жирков.
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