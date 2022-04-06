Всероссийская федерация самбо объявила акцию по сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса

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6 апреля 2022, 14:23 Источник: Всероссийская федерация самбо

Фото с сайта Всероссийской федерации самбо.

Всероссийская федерация самбо объявила о сборе гуманитарной помощи для детей Донбасса. Информация об этом размещена на сайте федерации. Акция продлится десять дней, до 16 апреля.

В списке необходимого: мясные и рыбные консервы, бутилированная вода, детское питание. Тех, кто решит принять участие в акции, просят обращаться в региональные федерации самбо. Уже оттуда помощь централизованно отправится по назначению.

Все вопросы можно задать координатору акции Анастасии Кондратьевой по телефону +7 (910) 429-76-46, а также куратору в Таганроге Валерию Загороднему: +7 (905) 454-53-45.

Ранее сообщалось о доставке МЧС России 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины.