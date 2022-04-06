Как Роман Абрамович очутился на переговорах России и Украины

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6 апреля 2022, 12:32

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Первый губернатор Чукотки Александр Назаров в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову поделился своим мнением о возможных целях участия Романа Абрамовича в организации российско-украинских переговоров.



- На переговорах с украинской делегацией в Стамбуле случилась неожиданность - фотографы запечатлели находящегося там Романа Абрамовича рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что там делает этот гражданин Израиля и Португалии?



- Есть на Украине такие персонажи, как Коломойский, Пинчук и Ахметов.



- Это украинская пятая колонна.



- Совершенно верно. На них замкнута вся украинская бизнес-система. Смешно слышать, когда говорят, что Зеленский что-то решает. Зеленский - продукт этой троицы. В большей степени Коломойского.



- Так Абрамович-то при чем?



- Так Коломойскому же надо кому-то сейчас продавать свои активы, пока они окончательно не превратились в тыкву.



- Поясните.



- Коломойский прекрасно понимает, что у него все заберут. Так лучше за какие-то деньги, чем задаром. Вот и нашел покупателя в лице Абрамовича.



- А Абрамович такой дурачок покупать у него неликвид?



- Почему дурачок? Он как раз не дурачок. В обозримом будущем на Украину должен прийти наш бизнес. «Татнефть», например, должна вернуться. В свое время там в Лисичанске работала ТНК. То есть в какой-то период времени наши бизнес-структуры там очень серьезно работали и развивали инвестиционные проекты. Их потом просто оттуда выдавили. И они только и ждут, чтобы вернуться на этот рынок.



Полностью интервью с Александром Назаровым вы можете посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ



