Экономист Алексей Зубец спрогнозировал снижение цен на товары в течение ближайших месяцев

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6 апреля 2022, 09:48 Источник: Радио Sputnik

Супермаркет, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

На фоне укрепления рубля и падения ажиотажного спроса на продукты и некоторые другие группы товаров в ближайшее время можно ожидать снижения цен, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

Чтобы начали дешеветь товары, цены на которые зависят от курса рубля к доллару или евро, необходимо, чтобы продавцы убедились: курс стабилизировался надолго.

«Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца. Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает», – такой прогноз дал Зубец в эфире радио Sputnik.

Что касается цен на продукты, то здесь снижению цен должно поспособствовать падение ажиотажного спроса.

«Сейчас ажиотажный спрос практически на все товары, в том числе продовольственные, резко пошел вниз. По гречке, подсолнечному маслу ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами. Что касается сахара, в течение пары недель на сахарном рынке ажиотаж упадет, и продавцы будут вынуждены снижать цены. Люди просто не готовы платить в два раза дороже за товары, которые они покупали по другим ценам еще несколько месяцев назад», – заявил эксперт.