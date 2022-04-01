Торговые сети сообщили о снижении ажиотажного спроса на сахар и цен

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2022, 15:07

Фото: Global Look

Вслед за снижением в Москве спроса на сахар цены на него начали опускаться. Когда повышается потребность, поставщики могут увеличить стоимость товара для продавца. И наоборот – чтобы продукт не лежал долго на полках.

Ажиотажный спрос на сахар можно было наблюдать в течение марта. Сейчас он пошел на спад. Стоимость тоже опускается. В крупных торговых сетях цена снизилась примерно на 5 рублей за килограмм.

Важно, что в целом внутренних запасов по стране хватает для покрытия всех потребностей россиян. Поставщики продолжают отгружать продукцию в увеличенных объемах для того, чтобы у рынка в целом была возможность отрегулировать цены на товар во всех ценовых категориях. Как показывает опыт предыдущих ажиотажных всплесков спроса, очень скоро ситуация нормализуется. Торговые сети рекомендуют покупателей взвешенно подходить к созданию запасов. Не только сахара, но и других базовых продуктов.