Необоснованные уголовные преследования: как с ними бороться

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6 апреля 2022, 08:22

Фото: pixabay.com

В России нередко случаются необоснованные уголовные преследования. Более того, не все люди, которые попадали в подобные ситуации, смогли добиться справедливости. Что нужно сделать, чтобы изменить такое положение вещей? Как бороться с незаконным уголовным преследованием? Экспертный совет обсудил эти вопросы сегодня в Совете Федерации.

Преследовать человека действительно могут по разным основаниям, и таких случаев достаточно. Именно поэтому такую сложную тему стоит поднимать и обсуждать, сказала сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

Ярким примером является история экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха. СМИ писали, что в 2019 году против бывшего председателя правления государственной компании завели дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Источники писали, что, по версии СК, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Однако адвокат Олег Вышинский уверен в невиновности Кельбаха. Он заявил, что бюджет РФ не пострадал, а в материалах уголовного дела нет ни одного документа с 2014 года, где было бы указано, что государству причинен ущерб. Выплаты компенсаций входили в состав расходов, связанных со строительством ЦКАД, и коммерческие предприятия, участвовавшие в проекте, заплатили их за счет собственной прибыли за выполненные работы. Проектные работы приняты Росавтодором, на их основании произведено территориальное планирование, наложено ограничение на оборот земельных участков в зоне будущего строительства ПК №2 ЦКАД.

Примечательно, что в качестве мотивов совершения преступления следствие указало корысть и карьеризм Кельбаха, сообщили эксперты. Под корыстью подразумевалось желание Сергея Валентиновича получать ежегодные премии по результатам работ, а под карьеризмом – оставаться в должности председателя правления госкомпании «Автодор».

Елена Афанасьева заявила, что обвинять человека в карьеризме – неправомерно. Необходимы изменения в законодательстве, чтобы сократить количество необоснованных уголовных преследований. «Любое должностное лицо, которое добросовестно выполняет свою работу и продолжает строить карьеру госслужащего, будет стремиться повысить свой статус. Плохой тот солдат, который не думает быть генералом», – сказала сенатор.

Важность темы отметил и депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин. В материалах дела экс-главы «Автодора» он отметил два фактора, которые вызывают вопросы. Первое – «странное обоснование корыстных интересов Кельбаха». Госслужащий сообщил, что желание получать премию свойственно всем, и в этом нет ничего криминального. Второй фактор касается хищения большой суммы. Депутат уверен: одному это сделать очень сложно. «Если человек действительно совершил преступление в таких размерах, то, на мой взгляд, крайне маловероятно, что он сделал это в одиночку. Один видел и не остановил, второй – видел и не сигнализировал, третий – пошел на нарушение должностных инструкций, четвертый – не выполнил свои обязанности. Это как минимум преступная халатность, повлекшая за собой особо тяжкие последствия», – сказал он.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, нужно искоренить коррупцию как явление, сказал Делягин. Для этого можно воспользоваться опытом других стран. Например, в Италии взяткодатель гарантированно освобождается от ответственности, если сотрудничает со следствием. А в Америке у члена преступной организации конфискуют все активы его семьи, если тот откажется работать с правоохранительными органами. Кроме этого, депутат также предлагает ввести электронную систему принятия решений. По его словам, она хороша тем, что возможен невидимый контроль.

Член Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в свою очередь сказал, что часть озвученных предложений уже реализована в России. Например, тот, кто дал взятку и заявляет об этом, освобождается от уголовной ответственности. Однако с идеей конфискации имущества он не согласился. По словам эксперта, если это нажито честным трудом или досталось в наследство, то трогать нельзя. Кроме того, адвокат считает, что в стране есть необходимые механизмы, чтобы бороться с коррупцией, «надо лишь чаще их применять». Вдобавок адвокат подчеркнул, что ситуация Кельбаха очень показательна. Подобные проблемы есть, и их нужно решать.

Горгадзе отметил, если в деле Кельбаха не добиться справедливости, это может привести к плохим последствиям. Получается, что, если госслужащие будут делать свою работу грамотно и профессионально, они могут оказаться в тюрьме, сказал адвокат. «Это бесчеловечно вот так отдавать на откуп человека, который столько сделал для страны. Давайте на этом конкретном кейсе добьемся того, чтобы люди были гарантировано защищены от произвола во время неправосудного уголовного преследования», - сказал адвокат.

В заключение Елена Афанасьева заявила, что из-за необоснованных уголовных преследований маленькие чиновники боятся проявлять инициативу из-за страха получить наказание. Если за них никто не заступится, то они не будут что-либо делать на благо страны. А от этого в первую очередь пострадает государство. Именно поэтому этот вопрос стоит решить, сказала сенатор.

По итогам Экспертного совета по делу Сергея Кельбаха будет написан запрос Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Посмотреть обсуждение экспертного совета можно тут.