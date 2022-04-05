На Моргенштерна завели административное дело из-за видеоклипов

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5 апреля 2022, 22:26

Фото: Вконтакте

В отношении Алишера Моргенштерна полицейские в Набережных Челнах возбудили административное дело, об этом сообщает Readovka.news с ссылкой на ТАСС.

Дело возбудили после повторной проверки. Рэпера обвиняют в пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств. По данным правоохранительных органов, факт совершения деяния подтверждают показания свидетелей, а также результаты комплексной лингво-ботанической экспертизы, которая показала, что по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Сейчас дело передано в Набережночелнинский городской суд для принятия решения.

Пропаганду заметили в видеоклипах на такие песни Моргенштерна как: «Новая Волна», «El Problema» и «Yung Hefner». Для доказательства вины также провели экспертизу. В Московском научно-практическом центре наркологии департамента здравоохранения Москвы прокомментировали результаты: «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха, лояльное отношение к употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».

Заведенное административное дело подтвердил и адвокат исполнителя Сергей Жорин.