Гематолог Бычкова рассказала о признаках рака крови

Аргументы Недели → Общество 13+

5 апреля 2022, 22:00

Фото: pixabay.com

Врачи диагностируют лейкемию, основываясь на первичном исследовании анализа крови. В кроветворной системе происходят изменения и снижаются показатели гемоглобина. По этим признакам можно определить болезнь на ранних её стадиях. Но существуют и другие показатели данного заболевания, о которых «Вечерней Москве» рассказала врач-гематолог Светлана Бычкова.

Специалист отметила, что в анализах крови находят изменения, например, уменьшается количество эритроцитов, а это, в свою очередь, может привести к анемии. Кроме этого, признаком заболевания может быть пониженный гемоглобин до 30–60 граммов на литр.

«Наблюдаются у больного и клинические проявления. Например, появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1—38,0 градуса на протяжении длительного времени. Консолидирующим маркером все-таки является анализ крови, потому что именно он помогает выявить биохимический состав крови и изменения, которые в ней происходят», – объяснила Бычкова.

Гематолог обратила внимание, что ещё один признак начальной стадии рака крови— это появление в крови большого количества молодых форм нейтрофилов, то есть в мазке крови есть сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

«Если анализы показали наличие проблемы, врачи начинают незамедлительное исследование костного мозга, производится срочная терапия химиопрепаратами», – рассказала врач.

Сейчас довольно сложно выделить определённую группу людей, которые в большей степени подвержены развитию лейкемии. Поэтому Бычкова посоветовала сдавать два раза в год общий анализ крови на наличие возможных патологий и изменений. Это может помочь своевременно обнаружить проблему и начать комплексное лечение.