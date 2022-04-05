Экс-министр благосостояния Латвии Рамона Петравича: Скоро дойдем до абсурда – узаконим брак с кошкой или люстрой

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5 апреля 2022, 22:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Рамона Петравича

И вновь моя тихая Латвия окунулась в житейские проблемы: в парламент был передан Закон о гражданском союзе… А это значит, что если закону дать «ход», то разрушатся все ценности традиционных союзов между мужчиной и женщиной.

В Латвии есть женщина, депутат Сейма, экс-министр благосостояния Латвии, которая, не жалея сил, выступает за традиционные семьи, где есть мама, по половому признаку, папа – мужчина и, конечно, детки. Эта Рамона Петравича.

Г-жа депутат считает, что для разнополых пар нет никаких препятствий к заключению брака. Даже если это финансовый вопрос – самоуправление, минимум раз в год, регистрирует браки бесплатно. А если люди живут гражданским браком, то только потому, что один из них не смог развестись, но и это не является неразрешимой проблемой!

Специально для Балтийского Бюро АН:

«Иное дело – однополые пары. Сами подумайте, а знают ли эти дети, что такое естественная семья? Детская психика еще очень «тонкая», и легко поддается влиянию… как пастила. Как ребенок может точно определить, кто папа, а кто – мама? И вывод – неестественное и неправильное восприятие. Да, так и выходит. У них не будет опыта, как жить в естественной семье – они ее просто не узнают. Иными словами, им «навязывают» выбор. Вполне разумно так думать: ребенок, который видит одну модель общения, увы, не имеет большой возможности хорошо познакомиться с другой. Насколько это правильно? Я так не думаю. Следующий аспект, который меня настораживает – суррогатное материнство, которое позволяет людям нетрадиционной ориентации стать биологическими родителями. Я так понимаю, что данный новый Закон можно трактовать очень широко! Так почему в браке могут быть только два человека? Почему, например, не пять? А, что вас удивляет? Есть люди, которые ведут «другой» образ жизни! Им уже пары мало… И вот они выступят при таком законе и скажут, что мы их дискриминируем… А как иначе? Так можно создавать «пары» до бесконечности… Почему только людские пары? Можно зарегистрировать отношения с кошкой или люстрой… Почему же и нет? Такие случаи были! Любовь, что тут поделать? Так мы дойдем до абсурда! И институт брака просто исчезнет! И что мы получим взамен? У католиков это называется, извините, «повальный грех»…»