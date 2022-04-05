Мэр Москвы утвердил меры поддержки нестационарных торговых объектов

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5 апреля 2022, 18:26

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки владельцев нестационарных торговых объектов.



«Правительство Москвы приняло решение об оказании поддержки бизнесу, работающему в нестационарных торговых объектах. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



В соответствии с принятыми решениями, договоры на размещение и осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых объектах, срок исполнения обязательств по которым не истек на 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года, продлеваются до 31 декабря 2023 года без проведения торгов.



«В 2022 году отменяется корректировка платы по договорам на коэффициент-дефлятор, ежегодно утверждаемый Минэкономразвития России», - добавили в пресс-службе.



Также по новым договорам, планируемым к заключению до 31 декабря 2022 года, обеспечительный платеж, вносимый победителем аукциона, не должен будет превышать размера ежемесячной платы по договору.



«Владельцы нестационарных торговых объектов получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате за II квартал 2022 года», - отмечается в тексте.



В пресс-службе подчеркнули, что решение о дополнительной поддержке предпринимателей, работающих в нестационарных торговых объектах, является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



