Леонида Кучму и Александра Усика хотят лишить крымских наград

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5 апреля 2022, 16:25 Источник: Аргументы Недели - Крым

Власти предложили лишать крымских наград и званий тех, кто утратил моральное право носить высокие атрибуты.



Инициатором идеи выступил председатель Госсовета Крыма. Владимир КОНСТАНТИНОВ рассказал, что готовится «проект закона республики Крым, в соответствии с которыми мы будем лишать наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе такие высокие».



Первыми в список попали: бывший президент Украины Леонид КУЧМА, экс-премьер АРК Сергей КУНИЦЫН (имеют звания «Почетный крымчанин») и боксер Александр УСИК (награда «За верность долгу»).