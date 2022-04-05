Леонида Кучму и Александра Усика хотят лишить крымских наград

Власти предложили лишать крымских наград и званий тех, кто утратил моральное право носить высокие атрибуты.
Инициатором идеи выступил председатель Госсовета Крыма. Владимир КОНСТАНТИНОВ рассказал, что готовится «проект закона республики Крым, в соответствии с которыми мы будем лишать наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе такие высокие».
Первыми в список попали: бывший президент Украины Леонид КУЧМА, экс-премьер АРК Сергей КУНИЦЫН (имеют звания «Почетный крымчанин») и боксер Александр УСИК (награда «За верность долгу»).
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