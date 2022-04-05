Российские врачи поделились мнением о последствиях санкций

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5 апреля 2022, 15:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

На фоне спецоперации России на Украине международные организации либо исключили, либо приостановили членство в них российских медиков. Профессиональное приложение «Справочник врача» провело опрос, пытаясь выяснить, насколько негативно отразится разрыв международных связей на попытках довести российскую медицину до мировых стандартов.



Журнал The Lancet объявил о приостановке сотрудничества с университетами и научно-исследовательскими центрами из России. В конце марта Европейская ассоциация по изучению печени (EASL) обратилась ко всем научным обществам, институтам и консорциумам Европы с призывом прекратить сотрудничество с российскими институтами. Европейская ассоциация урологов (EAU) сообщила о разрыве связей с российскими и белорусскими коллегами. Европейский альянс ревматологических ассоциаций (EULAR) принял решение не допускать делегатов из России и Белоруссии к участию в ежегодном конгрессе в Копенгагене.



Приложение «Справочник врача» занимается оптимизацией работы медиков и помогает им принимать клинические решения. В проведенном сервисом опросе приняли участие более 1,5 тысяч врачей-специалистов: 86,5% ответили, что не состоят в зарубежных медицинских сообществах. Состоят — 8,6%; состоят, но членство приостановлено в связи с санкциями — 1,6%; ранее состояли, но вышли самостоятельно — 3,3%. Интересно, что 26,3% «ушедших» признались, что покинули сообщество принципиально, после того как их членство было приостановлено на фоне украинских событий.



Высокую стоимость членских взносов в международных организациях отметили 48,7% из «вышедших». Некоторые медики объяснили свое решение слабой научной базой сообщества (5,3%); многие посчитали, что предлагаемые организацией клинические рекомендации неприменимы на практике (30,3%).



Подавляющее большинство врачей отметило, что участие в международных профессиональных объединениях давало им доступ к результатам новых исследований (80,8%). Среди других результатов опроса - осознание участия в мировой науке и здравоохранении (52,4%), консультации по поводу своих пациентов (21,6%), участие в новых исследованиях (18,8%), возможность уехать за границу (10,6%).



Негативно отнеслись к приостановке членства в европейских профессиональных организациях 83,7% медиков. Они полагают, что наука должна быть вне политики. При этом 32,8% «не уверены», что исключение отдельных специалистов из международных организаций скажется на российской клинической практике. Но 37,6% опрошенных полагают, что у нашей системы здравоохранения плохая компетенция, а научные сообщества в России не соответствуют мировым стандартам.



Основатель «Справочника врача» терапевт Константин Хоманов отмечает, что участие в международном медицинском сообществе предоставляет бесплатную информацию, гранты и стажировки. По его мнению, приостановка отношений России и мировой медицинской науки затормозит развитие исследований и воспроизводство научных кадров, а соответственно, и прогресс медицины.



При этом он считает, что российским медикам сдаваться не нужно.



«Те ученые и врачи, кто хочет идти в ногу со временем, будут продолжать подавать заявления в журналы и на гранты. И думаю, что вполне успешно. Да, энтузиастов станет меньше. Но будем честны, их и сейчас немного», — отметил Константин Хоманов.



