Экономист Никита Масленников объяснил, почему товары не дешевеют

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2022, 23:39

Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что доллар упал, а рубль, наоборот, укрепился как национальная валюта, цены на различные товары не становятся дешевле. Почему же так происходит, объяснил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников «АБН».

Экономист считает, что укрепление национальной валюты уже положительно влияет на рыночное положение. За прошедшую неделю уровень инфляции на овощи и фрукты уменьшился с 3,83% до 2,7%. Кроме этого, можно наблюдать падение суточных показателей роста цен. Сейчас рубль активно растёт по многих причинам. Масленников предполагает, что в ближайшее время россияне вернутся к прежней жизни.

Другие специалисты утверждают, что курс валют и рост потребительских цен на востребованные товары связаны между собой. Но эта ситуация на рынке зависит не только от состояния валютных курсов, но и от спроса.