Писатель Юрий Поляков предложил ввести новое звание для уехавших из России народных артистов

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4 апреля 2022, 22:35 Источник: teleprogramma.pro

Юрий Поляков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Писатель Юрий Поляков считает, что российские деятели культуры, которые после начала специальной военной операции РФ в Украине предпочли покинуть страну, не правы, и предлагает ввести для них новое звание.

«Народных артистов России, покинувших Отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ», - написал Поляков в своем телеграм-канале.

Со времени начала специальной военной операции Россию покинули многие знаменитости — например Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Рената Ливтинова, Земфира и другие.

Юрий Поляков — автор книг «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Совдетство».