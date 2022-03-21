Чулпан Хаматова не останется без работы в Латвии

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21 марта 2022, 20:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Чулпан Хаматова

Еще несколько дней назад прекрасная актриса Инна Чурикова возмущалась – мол, что за сплетни насчет Чулпан? Она не могла никуда уехать из России, а кто так говорит, тот «враг». Чулпан Хаматова в Латвии, в своем доме и, видимо, возвращаться не собирается, а раздает интервью из Риги.



Латвийские СМИ «наперебой» печатают слова Чулпан Хаматовой из интервью, где она осуждает ситуацию на Украине и боится возвращаться в Россию. Об этом она рассказала в интервью Екатерине Гордеевой.



Разумеется, известную персону из России, которая осуждает свою страну публично, приняли прекрасно в Латвии. Почему бы и нет?



Талантливая актриса, обеспеченная женщина с элитной недвижимостью в Латвии, понятно, что на пособиях сидеть не будет, а вот выскажет то, что «на душе» о России – факт. Прекрасный «экземпляр» для многих националистически настроенных политиков Латвии. Впрочем, Латвия, по мнению этих же политиков, страна демократическая и свобода слова, осуждающая все русское тут пройдет «на ура».



Чулпан Хаматова частый гость в Латвии. Живет в прекрасном экологически чистом поселке, приблизительно 100 км от Риги: прекрасный ландшафтный дизайн, только деревянные дома, отсутствие заборов и полное единение с природой! Даже собак нельзя держать на привязи, а люди живут одной большой семьей! Замечательно!



Да и теперь режиссер Алвис Херманис пригласил актрису Чулпан Хаматову в свой Новый Рижский театр:



«Чулпан Хаматова является первым представителем культуры с той стороны, которая не испугалась и назвала вещи своими именами. Все знают, что она образец гуманизма, ее благотворительный фонд годами заботился о детях, больных онкологией. И теперь все могут убедиться, что она – совесть России!» - заявил режиссер Латвии.



Подскажите мне, дорогие читатели, а что с детьми теперь будет из фонда Чулпан Хаматовой? Она оставила больных детей или…? Я интересуюсь, как женщина и мать троих детей…



Конечно, человек имеет полное право на свою позицию, на свои взгляды и жить там, где он желает, но вот мне всегда претило то, что, как только некоторые обласканные властью россияне переезжают в другую страну на ПМЖ, то Россия становится, будем называть все своими словами, плохой! Почему так? Это Россия вам дала возможность заниматься любимым делом, быть известными, иметь деньги, покупать любую недвижимость, быть обласканными властью и ни в чем не нуждаться… А теперь страна стала «с изъяном»… Нет, при этом «уезжающие-убегающие» говорят в едином порыве: «Россия – моя родина! Люблю ее, но…» и понеслось…



Я могу понять, что человек уехал по своим соображениям, но зачем публично выходить и совершать «полив»? Разве нельзя уехать спокойно без «помпы»?



Я так понимаю, что в случае с Чулпан нельзя: видимо, одним из «условий» было такое интервью… Боже сохрани, я только предполагаю из своего жизненного наблюдения…



Я не сомневаюсь, что прекрасная актриса и, видимо, предприимчивый человек быстро интегрируется в латвийское общество – режиссер Херманис поможет. Не исключаю, что «Зулейха всея Руси» может в скором времени присоединиться к шествию латышских легионеров СС и поверит, что они – герои Латвии… А как без этого? Если не примешь такие шествия, и не выступишь против мероприятий 9 мая, и не выскажешь свое «фи» России, и не добавишь к своей фамилии букву «с», и не признаешь «оккупацию» Латвии СССР, и не отречешься от Крыма, то ты, конечно, не интегрируешься! Ты не сможешь стать «своим»… Впрочем, по определению «генетическому» Чулпан не станет «своей в доску», но это же и не столь важно… Важно то, что Чулпан Хаматова нужна сейчас Латвии с ее интервью, а что потом – не так важно!



Кстати, лучше, чем я свое мнение высказал еще в 2021 году (о Хаматовой) латвийский журналист Юрий Алексеев:



«Тут к нам в Латвию вдруг переехала Чулпан Хаматова. Купила кусочек земли в 100 км от Риги за изрядные деньги и получила, согласно латвийскому закону, вид на жительство. Временный, на пять лет.



А после покупки кусочка латвийской земли «Зулейха всей Руси» смачно плюнула в сторону страны, гражданкой которой она пока еще является. Цитата: «Многие талантливые люди вынуждены были туда [в Латвию] выехать, не имея возможности здесь [в России] элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться...»



Чудны дела твои, Господи... Латышские актеры-режиссеры, даже самые упоротые националисты, сейчас всей душой стремятся в Россию, учат ненавистный русский язык. Хоть бы на шоу Соловьева попасть, как актер Андрис Лиелайс, чтобы сыграть там роль латышского отморозка (за это шоу Лиелайсу, по слухам, платят такие деньги, которых в Латвии давно нет).



Хоть как режиссер Алвис Херманис, поставивший в России спектакль «Горбачев», где, кстати, Раису Максимовну сыграла та же самая Чулпан. В России у Херманиса зритель есть, хоть и специфический. А в Латвии его давно уже нет, никакого. Все латышские деятели культуры исторически ломятся в Россию со времен СССР, хоть тушкой, хоть чучелом. Кушать-то хочется! И тут вдруг звезда популярных российских спектаклей-сериалов, обласканная и обцелованная всем, кем можно, уезжает из России в мою забытую богом Латвию под девизом, что ей там, в России, «не дают расти в собственной профессии или как-то в ней состояться...»



Она собралась расти и состояться в профессии ЗДЕСЬ? Где в театры ходят полтора инвалида, и театров – по пальцам одной руки пересчитать, где фильмы снимают раз в пять лет на смартфон за еду? Расскажу для непричастных про «вид на жительство в Латвии». И для новообращенной латышки Чулпан – тоже. Это интересно. Началась сия тема в благословенном 2008 году, когда в мире грянул кризис «недвижки». Лопнул кредитный пузырь, и оказалось, что в Латвии на пике роста «балтийских тигров», только что вступивших в Евросоюз, понастроили дикую кучу дорогой недвижимости, на которую вдруг не оказалось покупателей. Застройщики-риелторы взвыли...



Латыши – народ небольшой (около миллиона всех вместе взятых), но расчетливый. В том же году они придумали каверзу под названием «золотая инвестиционная виза». Означала она вид на жительство (ВНЖ) в Латвии на пять лет с правом продления для всех, кто купит недвижку на сумму 100 тысяч латов (140 тысяч евро). А латвийский ВНЖ, как страны Евросоюза, автоматически дает безвизовое перемещение по всей Европе, включая членов семьи «инвесторов». Покупай, живи, радуйся, путешествуй без виз.



И потекли в Латвию средне-богатые буратинки со всей России. Купить ВНЖ в Лондоне – там миллионы надо, это для высокобогатых буратинок, а в Латвии – всего 140 тысяч, почти каждый директор вещевого рынка из провинции может накопить. Латвийские «элитные» квартиры-особняки разлетались в конце 2010-х, как горячие пирожки. Особенно среди творческой российской интеллигенции. Пришлось даже достраивать, не всем хватило. Каждый год в экономику Латвии, которая по населению равна примерно Удмуртии, вливались миллиарды полновесных российских евро. Тысячи новых «инвесторов» радостно пили кофе в рижских кафе без виз, просто купив билет на самолет из Москвы. Всего-то чуть больше часа лету, и ты уже в как бы Европе...



А через пять лет, в 2012-м, латыши заметили, что недвижка за 140 тысяч у них уже кончилась. А вот то, что подороже – простаивает. Они увеличили «инвестиционный» ценз до 250 тыс. евро. Средне-богатые буратинки из России (Украины, Казахстана) принялись покупать и ее. И опять в экономику Латвии потекли миллиарды. А еще через пять лет, в 2017 году, латыши, убедившись, что весь их дорогой неликвид недвижки распродан, учинили новый закон для тех, кто уже вляпался в их «инвестиционный проект». До этого было так: покупаешь недвижимость в Латвии за 140 или потом за 250 тысяч евро – получаешь автоматом «евросоюзный» ВНЖ на пять лет с правом бесплатного продления каждые пять лет пожизненно. И имеешь безвизовое передвижение по всей Европе, если ты свою недвижимость не продал.



Латыши озаботились: а почему продление ВНЖ для этих русских у нас – бесплатно? Почему мы 10 лет назад так решили? Непорядок! Давайте-ка сделаем его платным. Например, по пять тысяч евро на пять лет с каждого владельца нашей недвижимости и каждого члена его семьи. А что? Имеем право, мы здесь власть! Сказано – сделано. И вот накупившие в Латвии недвижки российские буратинки столкнулись с суровой латышской реальностью: продление «инвестиционного» ВНЖ на каждого члена их семьи в год будет им стоить по 1000 евро с носа. Опаньки! Так это ж в семь раз дороже годовой шенгенской визы!



А что взамен? Квартирка в Риге или домик в латвийских кустах в пяти км от моря? В Латвии, где делать в принципе нечего, где от скуки аж мухи дохнут? Где лето – две недели в году, а остальные 50 недель – отопительный сезон? А отопление в Латвии, замечу, отдельная системообразующая статья расходов. На него местное население зимой кредиты берет, зарплаты хватает не всем... И начался обратный отсчет: накупившие в Латвии недвижимости российские буратинки бросились сливать ее по-быстрому. А не получилось. Оказалось, что в Латвии только одни они – дураки с ВНЖ по 1000 евро в год. На их «элитные» квартиры-особняки местных покупателей нет. Население Латвии живет бедненько-скромненько. А отдельные богачи, поднявшиеся как раз на продаже российским буратинкам «элитной» недвижимости, давно уже накупили всего, что им надо.



И стоят сейчас в позабытой Богом Латвии дома средне-богатых российских буратинок: бизнесменов, шоуменов и просто когда-то удачливых торговцев редиской. Где окна не мыли лет пять уже, а может и больше.



Прогуливаюсь иногда мимо них, наблюдаю... Чулпан Наилевна Хаматова купила на днях за дурные деньги вместе с ВНЖ даже не дом у моря и не квартиру в Риге, а только участок земли в 100 км от Риги, в окрестностях микроскопического городка по имени Цесис. Она там хочет построить дом и там «расти в собственной профессии».



Я знаю эту тему. Этот кусочек земли по заоблачной цене ей продал дико хитрый латышский бизнесмен Айвар Звирбулис («воробей» в переводе с латышского). Этот латышский товарищ в свое время перекопал ландшафт в 100 км от Риги, разбил его на кусочки и теперь раскручивает там проект «латышский город солнца для иностранных миллионеров». Пока что я не слышал, что кто-то из иностранных миллионеров, кроме Чулпан Хаматовой, там начал жить. Чулпан сказала, что купить эту землю ей посоветовал ее латышский друг. Я даже догадываюсь – кто. Режиссер Херманис? А кто ж еще? Латыши – народ маленький, все друг друга знают. Все в доле. Особенно, когда надо развести доверчивых русских, пусть даже с татарскими фамилиями.



Когда бедная Чулпан поймет, что возвести там, в заднице мира, дом – это по деньгам ей надо еще сняться в трех «зулейхах»... А когда она поймет, что 100 км от Риги – там вообще жизни нет, что в Латвии жизнь заканчивается в трех км от столицы, а дальше – волки воют... И что до рижского аэропорта оттуда ей ехать минимум три часа, и то, если кто-то дорогу расчистит... А в самом Рижском аэропорту тоже скоро волки завоют...



Возможно, через несколько лет, потерявши свои деньги, силы и часть здоровья, она вернется из Латвии в Россию и со свойственным ей талантом расскажет, как это было у нее в Латвии, как она там «выросла в профессии». А пока рассказываю об этом я. Я в теме, я редко ошибаюсь.



А от себя я хочу добавить: Чулпан, а как же ваш Фонд, который, типа, деткам помогает, больным раком, с которыми ты так любила позировать для фото?»



Напоминаю, что эту статью еще в 2021 году опубликовал латвийский журналист Юрий Алексеев…



Кстати, в стороне от позиции Латвии Чулпан Хаматова не сможет остаться – не дадут! Точно!



И у меня очередной вопрос к актрисе, хотя уверена, что не получу от нее ответа – неудобные вопросы…



Итак, сегодня в латышских СМИ было опубликовано мнение экс-президента Латвии Вайры Вики-Фрейберги, которая четко сказала, что «не верьте, что жители России – просто невинные наблюдатели в ситуации с Украиной. Подавляющее большинство россиян, которые восхищаются действиями своего лидера (В.В. Путина), несут моральную ответственность за ситуацию на Украине».



А далее, экс-президент Латвии назвала российскую молодежь, которая поддерживает политику президента и скандирует лозунги победы России, «копией Гитлерюгенд»…



Да, именно так высказалась г-жа Фрейберга… Это тот президент, которая охарактеризовала праздник 9 мая, как «газета, водка, селедка»…



Согласна ли новая «жительница» Латвии Чулпан Хаматова с позицией экс-президента Латвии и всех националов (нет сомнения, что они поддерживают г-жу Фрейбергу)?