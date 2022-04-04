Медиахолдинг «Вечерняя Москва» попала в ТОП-15 самых цитируемых СМИ

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2022, 22:31

Фото: pixabay.com

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» в ТОП-15 самых цитируемых СМИ столицы занял аж 4 места, сообщает «Вечерняя Москва».

Само печатное издание заняло третье место в топе, один из ресурсов медиахолдинга встал на десятое место – «Южные горизонты», пятое – сайт vm.ru, а тринадцатое – «Новые округа».



На основе базы системы «Медиалогия» выстроен рейтинг, включающий более 74 тысяч наиболее значительных источников: газеты, радио, журналы, ТВ и др.



Новостные агрегаторы в расчет не брались при подсчете рейтингов.