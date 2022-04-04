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Медиахолдинг «Вечерняя Москва» попала в ТОП-15 самых цитируемых СМИ

, 22:31

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» попала в ТОП-15 самых цитируемых СМИ
Фото: pixabay.com

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» в ТОП-15 самых цитируемых СМИ столицы занял аж 4 места, сообщает «Вечерняя Москва».

Само печатное издание заняло третье место в топе, один из ресурсов медиахолдинга встал на десятое место – «Южные горизонты», пятое – сайт vm.ru, а тринадцатое – «Новые округа».

На основе базы системы «Медиалогия» выстроен рейтинг, включающий более 74 тысяч наиболее значительных источников: газеты, радио, журналы, ТВ и др.

Новостные агрегаторы в расчет не брались при подсчете рейтингов.

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