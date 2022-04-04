Медиахолдинг «Вечерняя Москва» попала в ТОП-15 самых цитируемых СМИ

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» в ТОП-15 самых цитируемых СМИ столицы занял аж 4 места, сообщает «Вечерняя Москва».
Само печатное издание заняло третье место в топе, один из ресурсов медиахолдинга встал на десятое место – «Южные горизонты», пятое – сайт vm.ru, а тринадцатое – «Новые округа».
На основе базы системы «Медиалогия» выстроен рейтинг, включающий более 74 тысяч наиболее значительных источников: газеты, радио, журналы, ТВ и др.
Новостные агрегаторы в расчет не брались при подсчете рейтингов.