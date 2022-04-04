В Севастополь приехало 10 тысяч беженцев

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4 апреля 2022, 17:06 Источник: Аргументы недели-Крым

Губернатор намерен запросить финансовую поддержку из федерального центра, о чем, то ли предупредил гостью из Москвы, то ли посоветовался с ней.

02.04.2022 в Севастополь прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна МОСКАЛЬКОВА. «Обсудили с Татьяной Николаевной важный вопрос статуса Севастополя в этом плане и возможности региона оказывать помощь из бюджета субъекта и заявляться на федподдержку», - написал после встречи губернатор Михаил РАЗВОЖАЕВ.

Всего, по данным губернатора, в Севастополь приехали около 10 000 беженцев.

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