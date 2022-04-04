В Латвии обратили внимание на символ «Z»

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4 апреля 2022, 15:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Утро в одном из районов Риги выдалось для жителей несколько «хлопотным»: полиция приехала по вызову, чтобы расследовать «преступление»…

В одном из районов столицы Латвии некто нарисовал на домах символ «Z». Понятно, что вместо солнечного утра жители района увидели полицию. Почему же? Да потому, как символ «Z» («За Победу») в Латвии запрещен! Да, этот символ, да и сама «буква Z» запрещена.

Жители района рассказывают, что был замечен мужчина, которому около 50-ти лет, он рисовал ночью символ «Z» на нескольких зданиях.

На место «происшествия» были вызваны правоохранительные органы, которые несомненно возбудят уголовное дело, согласно новым законам Латвии!