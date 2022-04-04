Путин подписал указ, усложняющий въезд на территорию России граждан «недружественных» государств

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4 апреля 2022, 15:36 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru.

В ответ на недружественные действия Европы президент России Владимир Путин подписал 4 апреля указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Он приостанавливает действие ряда соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также Швейцарией, Норвегией, Данией, Исландией и Лихтенштейном. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в указе, его принятие продиктовано необходимостью «принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза». Документ предусматривает в том числе введение персональных ограничений на въезд в Россию для лиц, совершающих «недружественные действия».

«Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия», - говорится в документе.

Ранее в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил не выдавать российским гражданам шенгенские визы.