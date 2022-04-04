«Известия»: в правительстве России готовят программу репатриации специалистов-соотечественников

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2022, 13:12 Источник: Известия

фото: pixabay.com

В правительстве России готовят программу репатриации специалистов-соотечественников. В настоящее время в российские ведомства поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить в другие страны.

Источники, близкие к правительству рассказали, что теперь эти граждане хотят вернуться на родину, поскольку в некоторых государствах проявляется давление на русских.

Среди желающих вернуться много высококвалифицированных, высококлассных специалистов, в которых крайне нуждается экономика РФ.

Один из собеседников «Известий» раскрыл, что такие обращения носят довольно массовый характер. Поэтому решили разработать программы по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что в России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждаются дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей.

Как уточнили в ведомстве, меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и другие социальные льготы.