Опубликованы номера горячих линий для тех, кто ищет родственников с освобождённых территорий Рубежного, Мариуполя, Волновахи

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4 апреля 2022, 11:35

фото: pixabay.com

На сайте RT опубликованы номера телефонов круглосуточных горячих линий для граждан, которые ищут своих родных и близких людей с освобождённых территорий Рубежного (ЛНР), Мариуполя и Волновахи (ДНР).

Для тех, кто ищет родных и близких людей с освобождённых территорий в Рубежном (ЛНР), работают горячие линии по номерам: +38 (0642) 63-45-11; +38 (0642) 58-01-01.

28 марта в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили, что ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной.

Для тех, кто разыскивает родственников, министерство организовало горячую линию.

Звонки из России: +7 (863) 318-29-99.

Местный оператор «Феникс»: +38 (071) 342-69-99.

Городской: +38 (062) 342-69-99.

Эти же номера опубликованы и в Телеграм-канале RT.