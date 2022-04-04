Басурин: военные ДНР и ВС России практически взяли под контроль центральную часть Мариуполя, остается промзона и порт

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4 апреля 2022, 10:16 Источник: ТАСС

Э. Басурин, фото из открытых источников

Союзные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил РФ уверенно продвигаются в Мариуполе, зачищая одну улицу за другой.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что практически взяты под контроль центральная часть Мариуполя, остается промзона и порт.

Как рассказал Басурин, "в Мариуполе идет зачистка города, почти уже контролируем центральную часть". "Это один из районов, который оказывал нам сопротивление. Остается промзона и порт", - добавил официальный представитель НМ ДНР.

3 апреля вечером глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о штурме чеченскими бойцами "Азовстали" в Мариуполе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи. Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.