Эксперт Трофимов перечислил способы увеличения скорости мобильного интернета, среди которых местоположение близ базовой станции

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4 апреля 2022, 10:20

instagram.com/ le.pich/globallookpress.com

Эксперт по телекоммуникациям Александр Трофимов в интервью радио Sputnik назвал несколько способов для увеличения скорости интернета. Также он назвал факторы, из-за которых подключение к сети может быть медленным.

Эксперт заявил, что скорость доступа к интернету зависит от нескольких факторов: «... от уровня полезного сигнала, уровня помех, загруженности обслуживающей базовой станции и категории мобильного устройства».

Трофимов назвал несколько способов, благодаря которым можно повысить качество подключения к сети. К ним относятся местоположение близ базовой станции, устройство последних моделей, контроль фоновых активностей и использование стабильных VPN-сервисов.

Эксперт добавил, что совмещение Wi-Fi и мобильного интернета также может увеличить скорость работы сети.