В Госдуме предложили предоставить льготу студентам, лишившимся работы из-за ухода из России иностранных компаний

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4 апреля 2022, 09:29

фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить отсрочку на один год по оплате за обучение в вузах студентам, которые потеряли работу из-за ухода иностранных компаний из России.

Парламентарий обратился со своим предложением к министру науки и высшего образования Валерия Фалькова, - передает RT.

Власов сообщил, что многие студенты работали и оплачивали самостоятельно свою учебу в вузе, возможность вести трудовую деятельность была единственным способом оплачивать образование. После потери работы поиск нового рабочего места может занять некоторое время.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учёбу на срок до одного года», — предложил парламентарий.