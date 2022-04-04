Южноуральский полицейский спас заблудившегося рыбака

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4 апреля 2022, 09:18 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД региона

Страж порядка нашел 65-летнего мужчину и вызвал ему скорую помощь.

В минувшие выходные около 22 часов в Отдел полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску обратилась женщина. Она сообщила, что ее 65-летний родственник до сих пор не вернулся с рыбалки, куда ушел еще утром. По телефону мужчина успел сказать, что заблудился, промок и замерз. Он пытался идти на огоньки, но выбился из сил. После этого связь прервалась.

Полицейские без промедления выехали на реку Урал и два часа с помощь фонариков в темноте искали рыбака. Лежащего на снегу человека обнаружил сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД старший сержант полиции Алексей Пенкин. Страж порядка сам увлекается рыбалкой и знает излюбленные рыболовами места. Именно это помогло ему найти заблудившегося.

Алексей Пенкин сразу вызвал пострадавшему скорую помощь и вместе с коллегами усадил его в патрульный автомобиль. Рыбак был передан врачам, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков принял решение поощрить старшего сержанта полиции Алексея Пенкина за проявленный профессионализм, неравнодушие и оперативность реагирования.