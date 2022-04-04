Минобороны КНР направило в Шанхай две тысячи военных медиков для ликвидации вспышки COVID-19

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4 апреля 2022, 08:59 Источник: ТАСС

Coronavirus Prevention Office/via Globallookpress.com

Минобороны КНР направило в Шанхай порядка двух тысяч военных медиков для ликвидации вспышки нового штамма COVID-19, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское военное ведомство.

В город приедут семь групп медицинского персонала, которые направило командование сухопутных и военно-морских сил Китая. Утoчняется, что медики в Шанхае проведут массовое тестирование на коронавирус.

По официальным данным, в больницах Шанхая около 55,9 тысячи заражённых коронавирусом, где 96 процентов — бессимптомные носители.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии. Он призвал продолжать носить маски в общественных местах.