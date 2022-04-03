В Генпрокуратуре утвердили обвинительные заключения в отношении трёх членов банды торговцев детьми

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3 апреля 2022, 15:00 Александр Крохмаль, Журналист

Трое членов преступной группы, обвиняемых в торговле детьми, рискуют получить длительные сроки заключения. В суд уже направлены уголовные дела участников обслуживающего персонала, признавших вину – юриста, курьера и переводчика. В Европейском центре суррогатного материнства знакомятся с делом преступников. Все трое замешаны в подборе суррогатных матерей для иностранцев и в последующей продаже биологическим родителям их же собственных детей. Они обвиняются в «умышленных действиях, направленных на куплю-продажу человека, совершенных организованной группой в отношении двух или более находящихся в беспомощном состоянии несовершеннолетних, с использованием поддельных документов и с перемещением их через границу РФ».

Среди обвиняемых: заместитель гендиректора «Росюрконсалтинг» Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и курьер Валентина Чернышева. По данным источников, близких к расследованию, все эти люди признали свою вину. Они также дали показания о других известных им эпизодах криминальных сделок с новорождёнными. Проведенное ГСУ СКР расследование установило, что обвиняемые и их соучастники за определённое вознаграждение от покупателей подыскивало им суррогатных матерей в России. Рожденных в клиниках Москвы и Петербурга детей возможные организаторы продавали биологическим родителям, среди которых были даже люди с нетрадиционной ориентацией. Согласно выдвинутым обвинениям, фигуранты помогали заказчикам и в вывозе детей за границу. Для этого преступники регистрировали новорождённых в ЗАГСах РФ. Они предоставили заведомо ложные сведения об их родителях, а по полученным фальшивым свидетельствам о рождении оформляли на них загранпаспорта.

Деятельность вероятной преступной группы силовики пресекли ещё летом 2020 года. Тогда Басманный суд арестовал гендиректора ЕСЦМ Владислава Мельникова, завотделения ЭКО центра медпомощи «Петровские ворота» Тараса Ашиткова, акушера высшей категории горбольницы №1 Красногорска Лилию Панайоти и врача-репродуктолога NGC Юлиану Иванову. Все они были задержаны полицией. Кроме вышеупомянутых медиков под арестом оказались три сотрудника союзной ЕСЦМ юридической организации «Росюрконсалтинг». Они отвечали за проведение незаконных сделок. Поводом для уголовного преследования стала внезапная смерть полугодовалого младенца в Одинцовском районе Подмосковья. Приехавшие правоохранители выяснили, что ребёнок, не успевший получить имя, жил в квартире с суррогатной матерью-одиночкой и ожидал отправки на Филиппины к биологическим родителям.

Женщина рассказала следователям, что перед тем как забрать сына, заказчикам предстояло оплатить услуги организаторам процедуры и консилиума врачей. В стоимость услуг также входили аренда квартиры для проживания ребёнка и суррогатной матери, работа курьеров, приносивших продукты, и юристов, занятых в урегулировании правовых вопросов. Оценив масштабы данной «суррогатной» бухгалтерии представители власти пришли к мнению, что речь здесь идёт о купле-продаже человека. Следователи организовали масштабный розыск других вероятных потерпевших. В то же время удалось спасти двух земляков умершего филиппинца – трёхмесячных брата и сестру Кастро. Ещё пятеро приготовленных к продаже новорожденных обнаружились в московских квартирах. Однако с наступлением «Ковидной» пандемии активные следственные действия пришлось свернуть. Карантином воспользовались подельники «мафиозной организации» и вывезли детей за границу.

Также стоит отметить, что по показаниям юриста Емашева следствию удалось пресечь торговлю детьми в пределах Красноярска. Сибирские специалисты, по данным ЭКО, не были напрямую связаны с московской организацией. Их услугами пользовались в основном семейные пары из КНР. Из-за начатого расследования в красноярских соцучреждениях и детских больницах остаются около 20 младенцев с неопределённым статусом. На данном этапе местные суды пытаются решить их судьбу.